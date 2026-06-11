Real, è ufficiale il ritorno di Mourinho in panchina, i dettagli. Ed è vicino il terzo colpo

José Mourinho é il nuovo allenatore del Real Madrid. L'incarico é stato ufficializzato dal club con una nota sul proprio sito. "Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid C.F., riunitosi oggi e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029", si legge nella nota. Il tecnico portoghese sarà in carica dal 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato. Lo Special One, che vedrà arrivare a Valdebebas Dumfries e Konaté (manca solo l'annuncio), potrà quasi sicuramente contare anche su Bernardo Silva: il portoghese è vicino alla firma con il club spagnolo.