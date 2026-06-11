Juve, si delinea la strategia per i portieri: Dibu prima scelta, novità Oblak

11 Giu 2026 - 23:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Tra i tanti temi caldi in casa Juventus, c'è anche quello del nuovo portiere da acquistare sul mercato. In attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato, per la dirigenza bianconera non ci sono dubbi sulla volontà di trovare un nuovo numero uno al posto di Di Gregorio

La trattativa più calda porta a Birmingham e al Dibu Martinez: la Juve sta trattando con l'Aston Villa con la speranza di pagare un indennizzo minimo per il cartellino dell'argentino. Spalletti avrebbe già approvato il colpo e il giocatore è più che pronto a trasferirsi a Torino.

Nel caso non si arrivasse all'accordo, il nuovo piano B della Juventus riguarda Jan Oblak dell'Atletico Madrid. Tutto dipenderà dalle richieste dell'Aston Villa per il Dibu: se fossero troppo alte, la Vecchia Signora potrebbe "ripiegare" sull'esperto sloveno. 

Ultimi video

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

I più visti di Mercato

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Inter-Atalanta, il rilancio che non rilancia abbastanza: Palestra resta dov'è, poi...

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:48
Juve, si delinea la strategia per i portieri: Dibu prima scelta, novità Oblak
Bernardo Silva
20:53
Real Madrid-Bernardo Silva, ci siamo: accordo a un passo, ecco quando firma
José Mourinho
20:22
Real, è ufficiale il ritorno di Mourinho in panchina, i dettagli. Ed è vicino il terzo colpo
19:27
Il Real Madrid prova a bruciare tutti per Bernardo Silva: presentata l'offerta
Jean Butez (Como)
16:21
Como: ufficiale il rinnovo di Butez, Fabregas soddisfatto