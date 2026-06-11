Juve, si delinea la strategia per i portieri: Dibu prima scelta, novità Oblak

Tra i tanti temi caldi in casa Juventus, c'è anche quello del nuovo portiere da acquistare sul mercato. In attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato, per la dirigenza bianconera non ci sono dubbi sulla volontà di trovare un nuovo numero uno al posto di Di Gregorio.
La trattativa più calda porta a Birmingham e al Dibu Martinez: la Juve sta trattando con l'Aston Villa con la speranza di pagare un indennizzo minimo per il cartellino dell'argentino. Spalletti avrebbe già approvato il colpo e il giocatore è più che pronto a trasferirsi a Torino.
Nel caso non si arrivasse all'accordo, il nuovo piano B della Juventus riguarda Jan Oblak dell'Atletico Madrid. Tutto dipenderà dalle richieste dell'Aston Villa per il Dibu: se fossero troppo alte, la Vecchia Signora potrebbe "ripiegare" sull'esperto sloveno.