Como: ufficiale il rinnovo di Butez, Fabregas soddisfatto

Prolungato fino a giugno 2030 il contratto del portiere francese Jean Butez fino a giugno 2030. Lo comunica il Como in una nota. "Fin dal primo giorno - ha commentato il giocatore - mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l'inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto". "Jean in questo anno e mezzo si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A e un giocatore perfetto per il nostro tipo di gioco", sottolinea l'allenatore del Como Cesc Fabregas. "Inoltre - prosegue il tecnico spagnolo - abbiamo trovato un uomo con grandi valori umani che mette al servizio della squadra all'interno dello spogliatoio, siamo molto felici di poter continuare con lui".