Juve, McKennie e Aljabegovic piacciono in Premier League

Sirene inglesi per Weston McKennie e Kerim Aljabegovic. Manchester United e Chelsea hanno messo gli occhi rispettivamente sul "tuttocampista" americano e sul talento bosniaco della Juventus. Il neo allenatore dei Red Devils, Mauricio Pochettino, ha da sempre stimato lo statunitense e lo avrebbe inserito tra le sue richieste per il mercato di gennaio. Quanto ad Aljabegovic, i Blues lo volevano "opzionare" già in estate, ma alla fine il Bayer Leverkusen ha deciso di accettare l'offerta bianconera. Possibile un nuovo tentativo da Londra, anche se a Torino non vorrebbero privarsi di un giocatore che promette più che bene.