Napoli: preso Okafor per il post Kvara, per Comuzzo se ne riparla in estate

Altro capitolo riguarda il giovane difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, classe 2005, per cui è fumata nera: "Siamo interessati - ha ammesso sempre Manna prima di Roma-Napoli - ma non vogliamo andare oltre i parametri di quello che è il valore attuale del calciatore". Il Napoli ha offerto complessivamente 35 milioni di euro tra base fissa - 5 per il prestito più 25 per il riscatto obbligatorio - e 5 di bonus. Il club viola non cede e ne vuole 40. Il club azzurro ci riproverà in estate.