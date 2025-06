Prima Lang poi Ndoye, il Napoli aggiunge le frecce all'arco di Conte

Lang però non sarà l'unico innesto nel pacchetto esterni. Il Napoli infatti sembra voler regalare a Conte un ulteriore innesto nel reparto: i nomi in pole sono quelli di Dan Ndoye e Federico Chiesa. Il preferito è da tempo lo svizzero del Bologna. Anche in questo caso l'accordo con il calciatore è già stato raggiunto, il problema è la valutazione: i rossoblù, forti dell'interessamento anche di altre squadre tra cui il Borussia Dortmund, chiedono 40 milioni di euro. Lato cartellino sarebbe molto più economico Chiesa: l'italiano è in uscita dal Liverpool e per una quindicina di milioni si potrebbe riportare in Italia. In questo caso però l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio: Chiesa in Inghilterra guadagna intorno ai 7 milioni di euro, troppi per i parametri del Napoli. Prima di pensarci però, il Napoli chiuderà la trattativa per Lang: il ragazzo vuole l'azzurro da 6 mesi, è giunto il momento di regalarglielo.