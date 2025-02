Napoli senza killer instinct: a Roma brilla solo un tempo e fallisce la prima chance di fuga

Si tratta chiaramente di un mezzo passo falso, un piccolo incidente di percorso più che giustificabile dopo sette vittorie di fila, ma che non può che far storcere il naso, considerando i prossimi appuntamenti in calendario: le attenzioni sono ora tutte su Fiorentina-Inter di giovedì, quando la squadra di Inzaghi perderà l'asterisco che si trascina dal 1° dicembre e avrà finalmente le stesse partite giocate da quella di Conte, con la grande occasione di agguantarla in vetta. Dopodiché comincerà il conto alla rovescia verso lo scontro diretto del "Maradona", in programma il 2 marzo. In mezzo Udinese, Lazio (altra trasferta insidiosa all'Olimpico) e Como. Un mese che può concretamente decidere le sorti del campionato.