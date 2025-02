Milan, fatta per Joao Felix: i rossoneri investono 5 milioni. Arriva stasera in città

È praticamente tutto fatto tra il Milan e il Chelsea per il trasferimento in rossonero di Joao Felix. I due club hanno limato gli ultimi dettagli, l'opera di Jorge Mendes ha dato i suoi frutti: il portoghese si trasferirà in rossonero con la formula del prestito oneroso da due milioni di euro (quanto chiesto al Napoli per Okafor), senza diritto di riscatto. L'operazione complessiva ammonterà a circa 5 mln considerando anche lo stipendio che il fantasista percepirà fino al 30 giugno.