Napoli, accordo con Beukema che spinge per gli azzurri. Nunez in pole su Lucca

De Laurentiis non è disposto ad accontentare le richieste dei Reds, ma l’uruguaiano in questo momento è in pole rispetto a Lorenzo Lucca, per cui ci sarebbe una base di accordo con l’Udinese per un’operazione da 35 milioni più cinque di bonus. L’ex Pisa ha già detto sì al Napoli, che però prima vuole capire i margini di trattativa con il Liverpool per Nunez, che rimane il preferito per rinforzare l’attacco. In caso di chiusura netta da Anfield, allora si riaprirà la trattativa con l’Udinese per definire l’operazione Lucca.