Napoli su Nahuel Molina: Allegri lo vuole, possibile scambio con Olivera

Prossima fermata Napoli. Il treno Nahuel Molina potrebbe arrivare all'ombra del Vesuvio, portando corsa e qualità sulla fascia destra della formazione partenopea.
Usato, ma neanche troppo - il giocatore dell'Atletico ha 28 anni - sicuro senza dubbio, Molina è un terzino vecchio stampo, di quelli che amano spingere e cercare il gol. A queste doti abbina una grande esperienza internazionale ed è un profilo che Allegri segue con interesse già dai tempi della Juventus, quando Molina giocava all'Udinese. Il contratto in scadenza nel 2027, la conoscenza del nostro campionato il rapporto che ha stretto con l'Italia sono ulteriori incentivi che possono far concretizzare l'operazione.
I numeri di Molina
Per il momento quello del Napoli è comunque un semplice sondaggio, dal momento che il 28enne è impegnato in Nordamerica con l'Argentina per difendere il Mondiale conquistato quattro anni fa in Qatar. Molina spera di poter decidere del proprio futuro dal 20 luglio (la finale è il 19), anche se possibilità che rimanga all'Atletico , con cui ha un contratto in scadenza nel 2027. Soprannominato "El galgo", il levriero, un cane velocissimo, Molina può giocare sia terzino sia esterno a tutta fascia, dove può sprigionare ancora meglio tutta la propria potenza. A testimonianza di questa propensione offensiva, dal 2020 al 2022, con l'Udinese ha collezionato 68 presenze, condite da 10 gol e 10 assist. All'Atletico i numeri sono leggermente calati (119 presenze, otto gol e 10 assist in Liga), ma Molina ha senza dubbio guadagnato esperienza e consapevolezza dei propri mezzi. Il gran gol con i Colchoneros nella sconfitta 3-2 nel derby con il Real è esemplificativa di quest'evoluzione.
Scambio con Olivera?
L'Atletico valuta Molina 15 milioni e l'operazione, anche considerando la volontà di De Laurentiis di ridurre il monte ingaggi, non sarà delle più semplici. Per questo il Napoli sta valutando di imbastire uno scambio con i biancorossi di Madrid. Il grimaldello per sbloccare la situazione potrebbe essere Mathias Olivera, giocatore che gode di grande stima da parte di Simeone e che già l'estate scorsa era stato vicino all'Atletico. Da un punto di vista economico i due giocatori si equivalgono e questo potrebbe facilitare l'accordo. Tuttavia, per Allegri il 28enne uruguaiano può essere una pedina importante in molte situazioni: centrale nei tre dietro, terzino nella difesa a 4 ed esterno a tutta fascia a sinistra. Un jolly prezioso che però chiede garanzie per restare a Napoli, viste le 10 panchine della scorsa stagione e la concorrenza a sinistra con Spinazzola e Gutierrez.
Chi sono le alternative?
Se dovesse sfumare Molina, il nome in cima alla lista è quello di Anan Khalaili, dell'Union Saint-Gilloise. Per l'esterno israeliano, i belgi chiedono però 25 milioni, mentre il Napoli non si muove dai 15 che sarebbe disposto a spendere per il giocatore dell'Atletico. Tra le altre candidature, quella di Dodo (Fiorentina) è in calo, quella di Juanlu (Siviglia) è stabile, mentre intriga Norton-Cuffy del Genoa. Molina, però, sembra avere qualcosa in più.