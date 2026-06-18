Napoli su Nahuel Molina: Allegri lo vuole, possibile scambio con Olivera

Per il momento quello del Napoli è comunque un semplice sondaggio, dal momento che il 28enne è impegnato in Nordamerica con l'Argentina per difendere il Mondiale conquistato quattro anni fa in Qatar. Molina spera di poter decidere del proprio futuro dal 20 luglio (la finale è il 19), anche se possibilità che rimanga all'Atletico , con cui ha un contratto in scadenza nel 2027. Soprannominato "El galgo", il levriero, un cane velocissimo, Molina può giocare sia terzino sia esterno a tutta fascia, dove può sprigionare ancora meglio tutta la propria potenza. A testimonianza di questa propensione offensiva, dal 2020 al 2022, con l'Udinese ha collezionato 68 presenze, condite da 10 gol e 10 assist. All'Atletico i numeri sono leggermente calati (119 presenze, otto gol e 10 assist in Liga), ma Molina ha senza dubbio guadagnato esperienza e consapevolezza dei propri mezzi. Il gran gol con i Colchoneros nella sconfitta 3-2 nel derby con il Real è esemplificativa di quest'evoluzione.