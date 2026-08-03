Napoli: Badiashile dice sì, si tratta con il Chelsea. Lukaku ascolta la proposta Usa

Martedì sera potrebbe raggiungere i compagni nel ritiro di Casteldisangro e mercoledì mettersi a disposizione di Max Allegri. Ma per quanto? Il futuro di Romelu Lukaku è lontano dal Napoli, che lo ha messo sul mercato e che aspetta soltanto l'offerta giusta. Di sicuro BigRom non è disposto a restare in azzurro per fare la riserva, come dichiarato qualche giorno fa dal suo agente Federico Pastorello: "Romelu è un calciatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere". La proposta giusta sarà quella dell'Atlanta United? Già durante il Mondiale, Los Angeles FC e Chicago avevano mostrato interesse per l'attaccante belga e ora un altro club di Mls vorrebbe portarlo negli States. Il Napoli chiede almeno 10 milioni e non è disposto a fare sconti, dopo averne dati 30 al Chelsea (più il 30% sulla futura rivendita), ma allo stesso tempo ha necessità di liberarsi di un ingaggio pesantissimo: e milioni netti l'anno fino al 2027. Intanto i dirigenti dell'Atlanta United stanno parlando con l'entourage del giocatore per testare le possibilità di un eventuale trasferimento e studiano la formula giusta per convincere De Laurentiis. Lukaku ha già detto no all'ipotesi Turchia e Arabia Saudita ma ora sarebbe disposto ad ascoltare la nuova proposta.



Per un giocatore che potrebbe partire, un altro ha già salutato il gruppo: Miguel Gutierrez è partito alla volta della Germania per svolgere le visite mediche con il Bayer Leverkusen, che verserà al Napoli 30 milioni di euro senza bonus. Saltata la trattativa Lindstrom-Schalke. Con i soldi della vendita del difensore spagnolo (e una plusvalenza di 20 milioni di euro), il ds del Napoli Manna farà partire l'assalto per il difensore. Il nome in cima alla lista di Allegri è quello del francese Badiashile e la trattativa con il Chelsea prosegue nonostante il tentativo di 'disturbo' della Juve. I Blues avrebbero accettato la cifra di 3 milioni per il prestito, da definire quella del riscatto (chiesti 20 milioni) Con il giocatore ci sarebbe già l'accordo. Dalla Francia danno l'operazione in via di definizione. Gatti della Juve resta in corsa. Intanto il ds Manna ha blindato Costantino Favasuli, 22 anni, terzino destro del Catanzaro, come vice Di Lorenzo.