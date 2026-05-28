Manovre azzurre

Napoli, Khalaili a un passo: chi è il primo acquisto del dopo Conte. Lukaku verso l’addio

Per il 21enne israeliano pronto un quinquennale. A centrocampo occhi Zeballos. Olivera e Lukaku in uscita

28 Mag 2026 - 11:16
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Quasi fatta per Khalaili

Nel valzer delle panchine della Serie A, quella del Napoli è ancora scoperta. Eppure il ds Giovanni Manna è già al lavoro per garantire al futuro allenatore - salvo colpi di scena uno tra Allegri e Italiano - una rosa competitiva sia per il campionato sia per la Champions.

Il primo colpo sarà Anan Khalaili, 21 enne dell'Union Saint-Gilloise, individuato come vice Di Lorenzo. Il Napoli offre 15 milioni più bonus, i belgi ne chiedono 20, ma l'intesa con il papà-procuratore è raggiunta. Il terzino destro firmerà un contratto quinquennale a 1,5 milioni l'anno. Come scrive "Il Mattino", è assai improbabile che il nuovo tecnico freni l'operazione, anche perché dopo l'addio di Conte i fili del mercato sono tornati nelle mani di De Laurentiis. 

Chi è il nuovo acquisto?Khalaili sarà il primo israeliano nella storia del club partenopeo. Cresciuto nei settori giovanili di Beitar Haifa e Maccabi Haifa, squadre della sua città, ha debuttato con quest'ultima in Coppa d'Israele nel 2022. La prima rete è arrivata invece in Champions League l'11 luglio 2023, nel turno preliminare contro l'Hamrun Spartans. Nel 2024 l'approdo all'Union Saint-Gilloise, con cui in due stagioni ha collezionato 99 presenze condite da otto gol (tre in Champions) e 11 assist. Con la Nazionale israeliana è arrivato secondo all'Europeo U19 nel 2022 e terzo al Mondiale Under 20 nel 2023, esordendo in prima squadra nel 2023 (16 presenze fin qui).

Chi entra e chi esce?Da tempo in cima alla lista della spesa c'è l'esterno offensivo Exequiel Zeballos. L'argentino classe 2002 non ha rinnovato il contratto con il Boca Juniors e il Napoli potrebbe assicurarselo per 10-12 milioni di euro, senza aspettare la scadenza per acquistarlo a parametro zero. In uscita, la situazione più ingombrante è quella di Romelu Lukaku. Il belga ha 14 milioni di stipendio lordo, il Napoli chiede almeno 10 milioni ma pur di liberarsi dell'ingaggio sarebbe disposto a cederlo a zero.  In difesa la conferma a sorpresa di Spinazzola apre le porte alla cessione di Olivera, che di conseguenza garantirà più spazio anche a Gutierrez. Torneranno poi dai prestiti Marianucci e Marin, che saranno valutati prima di procedere a eventuali acquisti.
A centrocampo è difficile la riconferma di Anguissa. Il camerunese ha alzato le richieste per il rinnovo e su di lui c'è l'interesse di alcuni club turchi. In caso di partenza l'obiettivo è Atta dell'Udinese.  Per quanto riguarda il reparto offensivo, torneranno a Castelvolturno Gaetano e Folorunsho del Cagliari, nonché Lindstrom. Trovare spazio in una batteria offensiva che comprende Lang, Alisson, Vergara, Giovane, Hojlund, Neres e Lucca non sarà facile, ma la strategia di de Laurentiis è chiara. Il patron vuole che il nuovo tecnico valuti il materiale a disposizione durante il ritiro (17-27 luglio in Trentino): solo al termine inizieranno manovre di mercato più consistenti.

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