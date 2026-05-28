Napoli, Khalaili a un passo: chi è il primo acquisto del dopo Conte. Lukaku verso l’addio

Quasi fatta per Khalaili
Nel valzer delle panchine della Serie A, quella del Napoli è ancora scoperta. Eppure il ds Giovanni Manna è già al lavoro per garantire al futuro allenatore - salvo colpi di scena uno tra Allegri e Italiano - una rosa competitiva sia per il campionato sia per la Champions.
Il primo colpo sarà Anan Khalaili, 21 enne dell'Union Saint-Gilloise, individuato come vice Di Lorenzo. Il Napoli offre 15 milioni più bonus, i belgi ne chiedono 20, ma l'intesa con il papà-procuratore è raggiunta. Il terzino destro firmerà un contratto quinquennale a 1,5 milioni l'anno. Come scrive "Il Mattino", è assai improbabile che il nuovo tecnico freni l'operazione, anche perché dopo l'addio di Conte i fili del mercato sono tornati nelle mani di De Laurentiis.
A centrocampo è difficile la riconferma di Anguissa. Il camerunese ha alzato le richieste per il rinnovo e su di lui c'è l'interesse di alcuni club turchi. In caso di partenza l'obiettivo è Atta dell'Udinese. Per quanto riguarda il reparto offensivo, torneranno a Castelvolturno Gaetano e Folorunsho del Cagliari, nonché Lindstrom. Trovare spazio in una batteria offensiva che comprende Lang, Alisson, Vergara, Giovane, Hojlund, Neres e Lucca non sarà facile, ma la strategia di de Laurentiis è chiara. Il patron vuole che il nuovo tecnico valuti il materiale a disposizione durante il ritiro (17-27 luglio in Trentino): solo al termine inizieranno manovre di mercato più consistenti.