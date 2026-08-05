Napoli, Lukaku non si presenta in ritiro: il belga diserta e la Mls spinge

Scoppia il caso Lukaku: l'attaccante non si presenterà oggi a Castel di Sangro per unirsi al ritiro azzurro, a differenza di ciò che si aspettavano la dirigenza e Max Allegri. La società fa sapere di essere al corrente e di aver acconsentito, in accordo con il numero 9, a un permesso di ulteriori due giorni per motivi personali, anche se l'attuale distanza tra club e giocatore appare evidente. Lukaku e il Napoli sono, quindi, sempre più lontani: che il belga possa partire con un'offerta giusta non è un segreto, e nelle ultime ore circolano voci su un interessamento da parte dell'Atlanta United, club di Mls.