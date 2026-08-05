RITIRO NAPOLI

Napoli, Lukaku non si presenta in ritiro: il belga diserta e la Mls spinge

L'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vedrebbero in Mls all'Atlanta United

05 Ago 2026 - 11:33
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Scoppia il caso Lukaku: l'attaccante non si presenterà oggi a Castel di Sangro per unirsi al ritiro azzurro, a differenza di ciò che si aspettavano la dirigenza e Max Allegri. La società fa sapere di essere al corrente e di aver acconsentito, in accordo con il numero 9, a un permesso di ulteriori due giorni per motivi personali, anche se l'attuale distanza tra club e giocatore appare evidente. Lukaku e il Napoli sono, quindi, sempre più lontani: che il belga possa partire con un'offerta giusta non è un segreto, e nelle ultime ore circolano voci su un interessamento da parte dell'Atlanta United, club di Mls. 

De Bruyne c'è

 Max Allegri ha già accolto a Castel di Sangro anche Kevin De Bruyne: il centrocampista belga è arrivato in Abruzzo nelle scorse ore e inizierà da subito ad allenarsi insieme al resto della squadra. De Bruyne, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe assistere anche alla prima amichevole internazionale del Napoli contro l'Osasuna in programma alle 18.30. 

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