Vlahovic-Napoli, sondaggio e retromarcia: richieste folli, gli azzurri si chiamano fuori

In casa Napoli è tempo di programmazione in vista della prossima stagione, sotto la guida "annunciata" di Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico livornese, prossimo a legarsi ufficialmente al club partenopeo non appena avrà risolto il contenzioso con il Milan riguardo la buonuscita richiesta, ha manifestato pieno interesse per quello che fu il suo attaccante ai tempi della Juve e che ora lascerà i bianconeri a parametro zero: Dusan Vlahovic. Un sondaggio per la punta serba che in questi giorni è stato concreto ma, a quanto pare, è destinato a non andare oltre la sola fase esplorativa. E per un motivo molto semplice, come sottolineato oggi dal quotidiano napoletano Il Mattino, ovvero le richieste spropositate avanzate dal procuratore di Dusan.