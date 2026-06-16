Napoli-Gila, c'è l'accordo: ora si lavora per abbassare le richieste della Lazio

Il Napoli accelera e punta dritto a blindare la difesa del futuro. L’obiettivo numero uno per il reparto arretrato azzurro ha un nome e un cognome ben precisi: Mario Gila. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi, muovendosi con decisione per anticipare la concorrenza e consegnare il primo vero tassello difensivo a Massimiliano Allegri.
Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato sotto traccia nei giorni scorsi, trovando un accordo di massima con l'entourage del difensore spagnolo. Gila ha già espresso il suo totale gradimento al trasferimento al Napoli. Per lui è pronto un robusto adeguamento economico rispetto all'ingaggio percepito in biancoceleste. Si parla di un quinquennale fino al 2031 con un ingaggio di circa 2,6 milioni di euro netti a stagione.
Se il sì del calciatore è ormai in cassaforte, la parte più complessa della trattativa si sposta a Formello. Claudio Lotito spara alto e valuta il cartellino di Gila non meno di 30 milioni di euro. Una richiesta rigida, giustificata anche da un dettaglio contrattuale non da poco: il Real Madrid conserva il 50% sulla futura rivendita del centrale classe 2000, costringendo la Lazio a massimizzare l'incasso.
Il Napoli non ha intenzione di arrivare ai 30 milioni cash richiesti, complice la linea societaria che predilige investimenti calibrati prima dell'inizio del ritiro a Dimaro. Manna pensa a una prima offerta su una base da 15-16 milioni di euro più bonus. Poi c'è la carta della contropartita tecnica. Il giocatore gradito, da parte biancoceleste, sarebbe Beukema, un giocatore di buon livello che andrebbe a coprire il ruolo lasciato libero dal difensore. Non verrebbero invece prese in considerazione le piste che parlano di Lucca o di Rafa Marin.