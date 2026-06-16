Napoli-Gila, c'è l'accordo: ora si lavora per abbassare le richieste della Lazio

Il Napoli accelera e punta dritto a blindare la difesa del futuro. L’obiettivo numero uno per il reparto arretrato azzurro ha un nome e un cognome ben precisi: Mario Gila. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi, muovendosi con decisione per anticipare la concorrenza e consegnare il primo vero tassello difensivo a Massimiliano Allegri.