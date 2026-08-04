MOSSE AZZURRE

Nodo ingaggio, Mastantuono si allontana dalla Fiorentina: il Napoli ci prova

La Viola comunque non molla l'obiettivo. Il club azzurro ha chiesto informazioni sul giocatore

04 Ago 2026 - 11:20
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"Vado in Italia" avrebbe confidato qualche giorno fa Franco Mastantuono al tecnico del Real Madrid José Mourinho. L'argentino cresciuto nel River Plate sembrava destinato alla Fiorentina ma nelle ultime ore le parti si sono allontanate: manca l'accordo con i merengues sulla divisione dell'ingaggio del talento classe 2007, che guadagna 3,5 milioni a stagione, e manca soprattutto il sì del giocatore, che ha diverse pretendenti (anche il Milan poi la pista si è raffreddata). La Fiorentina non molla comunque la presa e insiste per proseguire la trattativa. In questo scenario nelle ultime ore il nome dell'attaccante è stato accostato al Napoli, con cui potrebbe giocare la Champions. Dalla Spagna arriva l'indiscrezione secondo cui gli azzurri avrebbero chiesto informazioni sul giocatore ma non sarebbero disposti ad accettare la formula del prestito secco. Si attendono novità.

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