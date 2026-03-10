Milan, Troilo come Hauge? Gol contro e poi l'acquisto
Il taccuino degli scout del Milan si arricchisce di un nuovo profilo proveniente dalla sponda emiliana. Si tratta di Mariano Troilo, difensore centrale classe 2003 del Parma tra le rivelazioni più solide della Serie A, che proprio sul prato di San Siro tre settimane fa aveva blindato la difesa con interventi impeccabili e anche trovato la via della rete, convincendo definitivamente la dirigenza milanista. Il monitoraggio del giocatore proseguirà serrato nelle prossime settimane: il Milan sembra aver individuato in lui il rinforzo ideale per il futuro della propria retroguardia. Lo scrive Tuttosport.