Anche la Liga smentisce Xavi: "Ritorno di Messi al Barça? Mai autorizzato"

Le parole di Xavi su un ipotetico ritorno di Messi al Barcellona dopo il Mondiale vinto con l'Argentina stanno facendo molto discutere nelle ultime ore. L'ex centrocampista blaugrana sostiene che l'affare era sostanzialmente chiuso e che Laporta si sarebbe tirato indietro per "evitare una guerra interna per gli stipendi". Ora però arriva anche la smentita del presidente della Liga, Javier Tebas. Xavi sosteneva che fosse arrivato anche il via libera dei vertici della Liga sull'aspetto economico dell'operazione. Una versione smentita del numero uno del campionato spagnolo: "La Liga non ha mai autorizzato nulla riguardo a un possibile ritorno di Messi al Barcellona nel 2023".