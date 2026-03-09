Anche la Liga smentisce Xavi: "Ritorno di Messi al Barça? Mai autorizzato"

09 Mar 2026 - 19:22
© IPA

© IPA

Le parole di Xavi su un ipotetico ritorno di Messi al Barcellona dopo il Mondiale vinto con l'Argentina stanno facendo molto discutere nelle ultime ore. L'ex centrocampista blaugrana sostiene che l'affare era sostanzialmente chiuso e che Laporta si sarebbe tirato indietro per "evitare una guerra interna per gli stipendi". Ora però arriva anche la smentita del presidente della Liga, Javier Tebas. Xavi sosteneva che fosse arrivato anche il via libera dei vertici della Liga sull'aspetto economico dell'operazione. Una versione smentita del numero uno del campionato spagnolo: "La Liga non ha mai autorizzato nulla riguardo a un possibile ritorno di Messi al Barcellona nel 2023". 

liga
barcellona
javier tebas
xavi
messi
joan laporta
ritorno

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

La Juve guarda al futuro e pensa al ritorno di Kayode: la richiesta del Brentford

Goretzka "chiama" Inter e Milan, anche altre due italiane alla finestra per l'estate

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:22
Anche la Liga smentisce Xavi: "Ritorno di Messi al Barça? Mai autorizzato"
19:06
Crespo esonerato dal San Paolo: l'ex bomber paga allenamenti "brevi" e troppi giorni di riposo
16:45
Sampdoria, altro esonero: via la coppia Gregucci-Foti, arriva Lombardo ad interim
16:27
Inter-Calhanoglu, la situazione sul rinnovo e la decisione per il futuro
21:58
Oscar Garcia nominato allenatore dell'Ajax