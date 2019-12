Napoli, futuro incerto per Mertens: Ancelotti lo vuole all'Everton

EVERTON

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Dries Mertens. L'attaccante belga, che in stagione ha superato i gol in azzurro di Maradona ma è anche arrivato allo scontro con la dirigenza, è sempre al centro delle voci di mercato. Dopo la suggestione Cina e il rifiuto al Borussia Dortmund, ora gli indizi portano in Inghilterra, dove Carlo Ancelotti spingerebbe per portarlo all'Everton. E potrebbe sfruttare una clausola presente nel contratto del belga.

Mertens infatti va in scadenza con il Napoli in estate e secondo il Corriere del Mezzogiorno l'accordo per il rinnovo sarebbe lontano: il club partenopeo gli avrebbe offerto un prolungamento di contratto fino al 2022 a 3 milioni più bonus, ma l'attaccante azzurro non sembrerebbe convinto né della durata né della parte economica dell'offerta.

E allora ecco che si è fatto sotto l'Everton di Ancelotti, con cui Mertens ha segnato 28 gol in una stagione e mezzo in azzurro. Il nuovo tecnico dei Toffees vorrebbe riabbracciare il belga in Premier League, sfruttando una clausola rescissoria valida solo per club esteri e da esercitare entro il 10 gennaio presente nel suo contratto: con 10 milioni di euro Mertens può lasciare Napoli. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, però, il belga sarebbe intenzionato a terminare la stagione a Napoli per provare a superare Hamsik come miglior marcatore di sempre in maglia azzurra (gli servono 4 gol per superarlo) e poi scegliere in estate la destinazione più gradita a parametro zero. Anche l'Inter resta alla finestra.

