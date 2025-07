Liverpool, l'olandese van Bronckhorst è il nuovo vice-allenatore

L'ex allenatore dei Rangers Glasgow, Giovanni van Bronckhorst, è il nuovo vice allenatore di Arne Slot al Liverpool. Van Bronckhorst ha giocato per l'Arsenal e il Barcellona nel corso di una brillante carriera da calciatore. Ha poi vinto titoli come allenatore nei Paesi Bassi con il Feyenoord e in Scozia con i Rangers. Il suo ruolo più recente è stato quello di allenatore della squadra turca del Besiktas. Slot ha apportato modifiche al suo staff tecnico dopo aver vinto la Premier League nella sua prima stagione da allenatore ad Anfield.