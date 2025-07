Pescara, Vivarini al posto di Baldini: è ufficiale

Per Vivarini si tratta di un gradito ritorno in casa biancazzurra, dove ha mosso i primi passi da calciatore e dove ha anche vissuto un’importante esperienza da allenatore in seconda, affiancando Maurizio Sarri agli inizi della sua carriera tecnica. Un legame profondo, quello tra l’allenatore abruzzese e la piazza pescarese, che oggi si rinnova con l’obiettivo di dare solidità e ambizione al progetto sportivo.