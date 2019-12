Mercato Napoli: "Koulibaly via a gennaio". Mertens snobba il Dortmund

MOVIMENTI AZZURRI

Festività movimentate in casa Napoli dove ai casi spinosi sul campo, leniti un po' dal successo last minute contro il Sassuolo, si aggiungono quelli di mercato. Ai rinnovi complicati di Callejon e Mertens, secondo la stampa inglese si sarebbe aggiunta la richiesta di Koulibaly di "lasciare il club già a gennaio". Il difensore vuole la Premier League e la valutazione è scesa a 65 milioni di euro. United e Arsenal osservano con attenzione.

Secondo quanto riportato da Daily Star e Daily Mirror, sull'onda anche di quanto dichiarato da Ian McGarry - operatore e consulente di calciomercato - al Transfer Window Podcast, sarebbe stato proprio lo stesso Koulibaly ad informare il Napoli della volontà di lasciare la Serie A già nel mercato di gennaio, e le pretendenti non mancano in Premier League. L'attuale valutazione è leggermente scesa fino ai 65 milioni di euro che De Laurentiis vorrebbe percepire "cash", evitando contropartite, anche se il desiderio del presidente azzurro sarebbe quello di portare l'intera rosa fino a giugno.

Manchester United e Arsenal sono le due società più attente all'evoluzione della situazione, pronte a mettere mano al portafoglio al primo spiraglio per sistemare la difesa, ma anche l'Everton con l'arrivo in panchina di Ancelotti potrebbe interessarsi al senegalese.

Diverso, ma non meno delicato, il discorso sul futuro di Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno 2020 e già da gennaio è libero di discutere nuovi contratti con altri club per liberarsi a costo zero a fine stagione. L'offerta di rinnovo del Napoli è sulla scrivania di Mertens da diverso tempo, ma il belga ha scelto di valutare con calma ogni alternativa. Nessun trasferimento a buon mercato a gennaio quindi, per questo è arrivato il no del giocatore alla proposta del Borussia Dortmund che lo aveva individuato come sostituto ideale dell'infortunato Paco Alcacer. Mertens rifletterà nei prossimi mesi e deciderà con calma dove disegnare il proprio futuro che potrebbe essere ancora al Napoli, accettando il rinnovo biennale da 4 milioni più bonus, o altrove, con l'Inter che lo aspetta a braccia aperte.