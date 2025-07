La Juve cerca una soluzione per Vasilije Adzic. Secondo quanto riporta TMW, il club bianconero starebbe cercando una sistemazione in prestito per il trequartista con l'obiettivo di consentirgli di avere un minutaggio maggiore e fare esperienza. Sulle tracce del classe 2006 ci sarebbero Genoa e Sassuolo in Serie A e Palermo in Serie B.