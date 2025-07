Cagliari, ufficiale la cessione di Makoumbou: va in Turchia

Il Cagliari era arrivato nella sua carriera dopo gli inizi al Monaco e le esperienze con Ajaccio B e Mainz 05, quindi in Slovenia al Tabor Sežana e al Maribor. Il bottino con la maglia del Cagliari parla di 111 presenze, 2 gol (uno in Serie B e uno in Serie A) e 3 assist, numeri che raccontano solo in parte il suo contributo fatto di tecnica, dinamismo e attaccamento alla causa.