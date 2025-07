Asensio in uscita dal PSG: Mendes lo propone al Milan

Marco Asensio potrebbe sbarcare in Italia. Jorge Mendes, suo agente, ha proposto l'attaccante spagnolo al Milan, in cerca di rinforzi offensivi. Su di lui è molto forte l'interesse del Fenerbache e nelle ultime ore ci sarebbe stato un colloquio con José Mourinho. Asensio lascerà sicuramente il PSG perché non rientra più nei piani di Luis Enrique e vuole giocare con più continuità anche in vista del Mondiale americano della prossima estate. Il Milan potrebbe diventare una pista percorribile poiché lo spagnolo vorrebbe restare in un campionato di alto livello, come la Serie A.