Il Napoli è sotto attacco: assalto Real a Fabian Ruiz

Tutti vogliono i gioielli del Napoli: Aurelio de Laurentiis è sotto attacco da mezza Europa. Koulibaly potrebbe partire già a gennaio, mentre Mertens e Callejon saluteranno a giugno. A questi si potrebbe aggiungere anche Fabian Ruiz visto che il Real Madrid l'ha messo in cima alla lista dei desideri. Non è certo una novità l'interesse dei Blancos, ma dalla Spagna fanno sapere di un'accelerazione per avere il centrocampista a giugno.