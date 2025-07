Napoli: De Laurentiis scende in campo per Núñez, ore decisive per Beukema

La strada è complicata, le cifre in questione sono alte: 51 milioni di sterline (60 milioni di euro) quella chiesta dal Liverpool, 6 milioni di euro a stagione di ingaggio assicurati dai Reds. Ma il Napoli non ha intenzione di alzare bandiera bianca nella corsa che porta a David Nuñez, il nome da sempre in pole per affiancare Romelu Lukaku e rafforzare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte. Anzi. A testimoniarlo c'è la discesa in campo direttamente del presidente De Laurentiis che, come riferito dal Corriere dello Sport, ha incontrato Fali Ramadani, l'intermediario chiamato a gestire l'eventuale partenza del 26enne uruguaiano dal Liverpool, per capire l'effettiva portata dell'operazione. Dal canto suo Nuñez ha già detto no a offerte dall'Arabia e avrebbe già detto sì agli azzurri. L'altra pista per l'attacco porta a Lorenzo Lucca per cui nelle ultime ore sono proseguiti i contatti con l'Udinese: resta ancora la distanza tra la richiesta dei friulani di 40 milioni di euro e l'offerta del Napoli, che non si spinge oltre i 30. Sul fronte difesa si registrano novità importanti per Beukema, con il Bologna che avrebbe abbassato le pretese e due accorciato la distanza con quanto il club azzurro sarebbe disposto a spendere (25). "Il Napoli vuole Beukema ma deve alzare l'offerta", ha detto il ds rossoblù Marco Di Vaio. In uscita Rafa Marin: fissate le visite mediche con il Villarreal.