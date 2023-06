Napoli, De Laurentiis ha chiesto di Italiano a Barone: ma c'è anche un Piano B

NAPOLI

Prosegue il casting per il nuovo tecnico azzurro: in pole c'è l'allenatore della Viola, le alternative Galtier e Garcia

© ipp A Napoli il tempo stringe e servono certezze sul nuovo tecnico dopo l'addio di Spalletti. Così Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di accelerare sul casting e sondare il terreno in prima persona. Stando al Corriere dello Sport, il presidente azzurro avrebbe chiesto informazioni sul futuro di Vincenzo Italiano direttamente a Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e amico di vecchia data. Mossa che confermerebbe apertamente l'interesse per il tecnico della Viola, al momento in cima alla lista dei desideri di AdL per guidare Osimhen e compagni la prossima stagione.

Vedi anche napoli Nagelsmann: ultimo tentativo del Napoli, ma ormai è fatta col Psg

Un sondaggio esplorativo e di cortesia quello di De Laurentiis con Barone. Un primo contatto per capire il destino dell'allenatore a Firenze lato club dopo le finali di Coppa Italia e Conference ed eventualmente provare a inserirsi nel discorso avanzando una proposta concreta. Tutto con lo sguardo sempre attento anche a possibili alternative.

Vedi anche napoli Sorpresa Napoli, contatto AdL-Mancini. Ma la Figc smentisce

Se Italiano dovesse rimanere in viola, infatti, il patron del Napoli non intende farsi trovare impreparato. E starebbe comunque valutando altri profili. Una sorta di Piano B con almeno due nomi importanti. Il primo è quello di Christophe Galtier, il secondo quello di Rudi Garcia. L'ex allenatore del Psg già due anni fa si confrontò in maniera positiva con De Laurentiis, ma il presidente del Napoli preferì puntare su Spalletti. Ora però i tempi e le intenzioni potrebbero coincidere e la situazione potrebbe essere quella giusta per arrivare a una stretta di mano considerando anche il feeling dell'allenatore con Osimhen fin dai tempi del Lille.

Vedi anche napoli Napoli-Osimhen, De Laurentiis ha fretta di capire: a breve incontro con l'agente

Discorso diverso invece per Rudi Garcia. L'ex guida dell'Al-Nassr di recente sarebbe avvistato a casa di De Laurentiis. Incontro che non è passato affatto inosservato e aggiunge il francese alla lista ristretta dei possibili candidati per la panchina del Napoli. Un profilo che piace ad AdL, ma che al momento però sembra più indietro nelle gerarchie di AdL.

Vedi anche napoli Napoli, De Laurentiis: "Giuntoli con noi fino al 2024. Italiano? Non è in lista, ora ho 40 nomi"