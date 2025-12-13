Logo SportMediaset

Mercato

Inter, non solo Vicario: piace anche un portiere in Bundesliga

13 Dic 2025 - 10:00

Mentre la pista Vicario resta il sogno, l'Inter valuta concretamente le alternative per il dopo Sommer. Da segnalare anche Noah Atubolu, 23enne portiere del Friburgo, considerato dagli scout nerazzurri un investimento in prospettiva superiore ai coetanei Caprile e Suzuki. Il portiere tedesco (di origini nigeriane), ormai nel giro della Nazionale maggiore, rappresenta un'opportunità soprattutto dal punto di vista economico. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria tra i 15 e i 16 milioni di euro: una cifra che ha il sapore dell'affare. L'Inter deve però fare in fretta. Atubolu, che si è distinto anche come para-rigori, è monitorato da diversi club europei, tra cui il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.

