Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juve-Douglas Luiz, sette partite e sarà addio

12 Dic 2025 - 22:29

Dopo un avvio da incubo in Premier League, Douglas Luiz sembra finalmente pronto a riprendersi il centrocampo del Nottingham Forest. Il brasiliano, arrivato in estate in prestito dalla Juventus dopo una stagione deludente a Torino, si è lasciato alle spalle i problemi muscolari alla coscia che lo hanno costretto a saltare ben 12 partite. Il segnale della svolta è arrivato in Europa League: il classe '98 è tornato ad allenarsi in gruppo e ha disputato tutto il primo tempo nella sfida contro l'Utrecht. Una notizia accolta con entusiasmo non solo dal giocatore, ma anche dal tecnico Sean Dyche, che conta molto sulle qualità dell'ex Aston Villa per la seconda parte di stagione. Douglas Luiz è a quota 7 presenze (da almeno 45 minuti). Nonostante lo stop forzato, a metà dicembre ha già coperto quasi il 50% del percorso necessario per far scattare l'obbligo di acquisto.

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:23
Dal Brasile: Oscar pronto a dire addio al calcio
22:29
Juve-Douglas Luiz, sette partite e sarà addio
21:40
Date e orari del mercato di gennaio 2026
20:24
Inter, basta un milione per riportare a casa Akinsanmiro
19:31
Sassuolo, Carnevali: "Mai parlato con altri club per Muharemovic"