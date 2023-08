Napoli, chiuso l'affare Gabri Veiga: 36 mln al Celta Vigo

NAPOLI

Alla fine ha vinto De Laurentiis: gli azzurri non hanno pagato la clausola rescissoria da 40 mln

Il Napoli non molla, anzi rilancia. Zielinski (presto verrà discusso il rinnovo) resta ed ecco arrivare pure Gabri Veiga: De Laurentiis ha raggiunto l'accordo definito con il Celta Vigo. I partenopei, per assicurarsi il promettente centrocampista classe 2002, hanno messo sul piatto 36 milioni di euro (bonus compresi): a questi bisogna aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita del 21enne pari al 10%. Per lui un contratto quinquennale da oltre 2 milioni di euro: molto presto sarà il tempo delle visite mediche.

Ve lo avevamo anticipato diversi giorni fa, e alla fine la fumata bianca è arrivata sul serio: Rudi Garcia potrà contare adesso su un calciatore duttile, capace di agire sulla trequartista ma anche come mezz'ala. L'affare condotto dal Napoli non è stato dei più semplici, ma alla fine ha avuto la meglio De Laurentiis, che fin dall'inizio si era mostrato tutt'altro che propenso a pagare per intero la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Nell'ultima stagione Gabri Veiga, tra Liga e Coppa del Re, ha totalizzato 39 presenze condite da 11 gol e 4 assist.

Con l'approdo a Castel Volturno del 21enne e la permanenza di Zielinski (nei prossimi giorni si tratterà per prolungare il contratto del polacco), il centrocampo del Napoli è piuttosto fitto: non è da escludere, a questo punto, che a salutare possa essere il macedone Elmas.