manovre azzurre

Napoli, c'è ancora da lavorare per Juanlu Sanchez: il Siviglia continua a chiedere 18 milioni

Trattativa a oltranza tra partenopei e spagnoli, previsti nuovi contatti nelle prossime ore

19 Ago 2025 - 21:37

In attesa di trovare il sostituto di Lukaku e ufficializzato Gutierrez, il Napoli vorrebbe chiudere un altro colpo di mercato in difesa. Il direttore sportivo partenopeo Manna infatti sta provando a chiudere l'acquisto di Juanlu Sanchez, 22enne centrale del Siviglia già accostato al Napoli nelle scorse settimane e rientrato di prepotenza nei piani di Antonio Conte.

Già lunedì erano stati registrati passi avanti per l'intesa tra club ma il Napoli non ha ancora raggiunto i 18 milioni di euro chiesti dagli andalusi, bonus inclusi e senza percentuale sulla futura rivendita. In giornata ci sono stati nuovi contatti e altri ce ne saranno nelle prossime ore, trattativa a oltranza per arrivare al sì definitivo da parte di Siviglia e giocatore. 

Poi, sarà caccia sfrenata verso l'attaccante, con Hojlund e Vlahovic in cima alla lista di Manna e Conte, Zirkzee sullo sfondo (anche se il Manchester United al momento non ha alcuna intenzione di cederlo) e altre suggestioni come alternative di peso: Jackson del Chelsea, Mitrovic dell'Al Hilal e Pinamonti del Sassuolo. Il mercato partenopeo è in fermento. 

