Napoli, c'è ancora da lavorare per Juanlu Sanchez: il Siviglia continua a chiedere 18 milioni

Già lunedì erano stati registrati passi avanti per l'intesa tra club ma il Napoli non ha ancora raggiunto i 18 milioni di euro chiesti dagli andalusi, bonus inclusi e senza percentuale sulla futura rivendita. In giornata ci sono stati nuovi contatti e altri ce ne saranno nelle prossime ore, trattativa a oltranza per arrivare al sì definitivo da parte di Siviglia e giocatore.