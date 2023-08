Napoli, è fatta per Gabri Veiga: firmerà un quinquennale

MANOVRE AZZURRE

Il centrocampista dell’Under 21 spagnola lascerà il Celta Vigo per una cifra vicina ai 40 milioni della clausola

Gabri Veiga al Napoli, ci siamo. Sono ore decisive per il trasferimento del baby talento spagnolo dal Celta Vigo al club campione d’Italia. Siamo ormai ai dettagli, dopo una serie di offerte per così dire “poco convincenti” da parte del Napoli e respinte dal club galiziano, l’operazione è in via di chiusura. Nei prossimi giorni il centrocampista svolgerà le visite mediche per poi firmare un contratto di cinque anni con il Napoli.

Il Celta Vigo ha sempre chiesto i 40 milioni della clausola rescissoria per “liberare” Gabri Veiga. Alla fine il club del Presidente De Laurentiis non sborserà l’intera cifra della clausola, ma i contorni dell’operazione si avvicinano ai 40 milioni. Nel dettaglio: il Napoli verserà al Celta Vigo 36 milioni da pagare in più esercizi finanziari, più bonus legati al numero delle presenze in stagione e ai risultati sportivi del club tra campionato e Champions League. Inoltre il Napoli riconoscerà in caso di successiva rivendita di Gabri Veiga una percentuale del 10% al Celta Vigo. Gabri Veiga, 21 anni centrocampista dell’Under 21 spagnola, è il nuovo rinforzo da consegnare a Rudi Garcia per rafforzare il Napoli.

