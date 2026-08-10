Napoli-Lukaku, è addio: accordo con il Fenerbahce per 7 milioni

È sceso in campo anche il presidente De Laurentiis in prima persona per sbloccare l'affare Lukaku e i costanti i contatti di AdL con l'avvocato Ledure che segue il belga e i dirigenti del Fenerbahce hanno dato i frutti sperati. Dopo il sì di Big Rom dei giorni scorsi a un contratto di un anno con opzione per il secondo da 10 milioni a stagione, il Napoli e il club turco hanno trovato l'accordo per il trasferimento (chiaramente condizionato all'esito delle visite mediche) del centravanti belga, che sbarcherà in Turchia per 7 milioni di euro (di cui il 40% andrà al Chelsea, ndr) e con la sua cessione (soprattutto per l’ingaggio lordo), unita a quella di Gutierrez (30 mln), sblocca il mercato in entrata degli azzurri.