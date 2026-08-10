MOSSE AZZURRE

Napoli-Lukaku, è addio: accordo con il Fenerbahce per 7 milioni

L'accordo tra i club è totale, si stanno definendo gli ultimi dettagli del contratto dell'attaccante belga: la sua cessione sblocca il mercato in entrata

10 Ago 2026 - 22:51
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È sceso in campo anche il presidente De Laurentiis in prima persona per sbloccare l'affare Lukaku e i costanti i contatti di AdL con l'avvocato Ledure che segue il belga e i dirigenti del Fenerbahce hanno dato i frutti sperati. Dopo il sì di Big Rom dei giorni scorsi a un contratto di un anno con opzione per il secondo da 10 milioni a stagione, il Napoli e il club turco hanno trovato l'accordo per il trasferimento (chiaramente condizionato all'esito delle visite mediche) del centravanti belga, che sbarcherà in Turchia per 7 milioni di euro (di cui il 40% andrà al Chelsea, ndr) e con la sua cessione (soprattutto per l’ingaggio lordo), unita a quella di Gutierrez (30 mln), sblocca il mercato in entrata degli azzurri. 

L'obiettivo principale però al momento non è Gabriel Jesus, nonostante voglia lasciare l'Arsenal e abbia già detto sì agli azzurri ("Sognare, eventualmente, è possibile a determinate condizioni che in questa fase non esistono", ha detto il suo procuratore Giovanni Branchini). L'infortunio di Marianucci, oltre a quello di Buongiorno, costringe infatti il Napoli a correre ai ripari in difesa: nel mirino c'è Badiashile del Chelsea e gli azzurri hanno fretta di chiudere.

Non solo Lukaku: l'Ajax vuole riportare Noa Lang in Eredivisie e la cessione di Gotds al Psg potrebbe sbloccare l'affare. Il Napoli è pronto a sacrificare l'olandese soltanto di fronte a una cifra adeguata. Niente sconti, insomma. Non si registrano invece offerte per Lucca.

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