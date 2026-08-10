Roma, il nuovo rinforzo Molina è arrivato a Ciampino

10 Ago 2026 - 19:56
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Il nuovo rinforzo della Roma, Nahuel Molina, è arrivato all'aeroporto di Ciampino, con un volo privato partito da Madrid. L'esterno argentino è sbarcato alle 19,35 nel settore dell'Aviazione Generale dello scalo romano, accolto dallo staff giallorosso e da circa cento tifosi, qualcuno con carta e penna pronti per un autografo, altri con sciarpe e maglie della squadra della Capitale. L'esterno argentino si è fermato qualche minuto a salutare i tifosi, prima di lasciare lo scalo romano. Proveniente dall'Atletico Madrid, Molina arriva alla corte di Gasperini a titolo definitivo con una spesa da 16-17 milioni totali. Nella Capitale lo attendono le visite mediche e la firma sul contratto.

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