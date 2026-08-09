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Lukaku-Fenerbahce, ci siamo: BigRom dice sì, il Napoli aspetta il rilancio decisivo

Il belga ha accettato la proposta del club turco, che ora prepara una seconda offerta per convincere gli azzurri

09 Ago 2026 - 13:08
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C'è ancora da lavorare, perché la distanza tra la richiesta del Napoli e l'offerta del Fenerbahce non è ancora stata colmata: 12 milioni di euro la cifra da cui parte il club azzurro, 8 al massimo quella che i turchi sono disposti a sborsare per Romelu Lukaku. La prima offerta di 6 milioni di euro è stata rispedita al mittente ma la trattativa va avanti spedita: si è sviluppata sabato dopo il mancato arrivo dell'attaccante belga nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro e la definitiva rottura con l'ambiente azzurro (presente nel ritiro azzurro di Casteldi Sangro l'agente di BigRom Federico Pastorello), è proseguita anche nella notte, con le parti fortemente intenzionate a chiudere i discorsi entro 48 ore. Atteso un rilancio del Fenerbahce, quello decisivo per convincere il club di De Laurentiis, che per Lukaku aveva versato 30 milioni di euro più bonus nelle casse del Chelsea nell'estate del 2024.

Intanto, tutto fatto sul fronte giocatore: Lukaku ha accettato la proposta di un contratto biennale a 8 milioni di euro più bonus, desideroso di continuare comunque a giocare in Europa. Da qui il rifiuto di fronte alle proposte arrivate dall'Arabia Saudita e dall'MLS (contatti con l'Atlanta United) già durante il Mondiale. Con la partenza di Lukaku, il Napoli potrà far partire l'offensiva per il brasiliano Gabriel Jesus, che ha un contratto fino a giugno 2027 con l'Arsenal. Il giocatore, che avrebbe espresso ai Gunners la volontà di giocare altrove, viene valutato 20 milioni di euro. Il suo agente Giovanni Branchini è stato avvistato due giorni fa nel ritiro azzurro: l'interesse per il giocatore è concreto.

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