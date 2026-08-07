MOSSE AZZURRE

Le voci dal Brasile e ora l'agente nel ritiro del Napoli: si infiamma la pista Gabriel Jesus

A Castel di Sangro anche il procuratore di Anguissa: riparte il discorso rinnovo?

07 Ago 2026 - 23:04
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Prima le indiscrezioni dal Brasile di un contatto del Napoli con l'entourage di Gabriel Jesus e ora la presenza del suo agente nel ritiro azzurro. L'arrivo di Giovanni Branchini, che cura anche gli interessi del tecnico  Massimiliano Allegri, a Castel di Sangro non è passata inosservata e anzi fa rumore perché alimenta le voci di un interesse del club di De Laurentiis per l'attaccante dell'Arsenal, con cui ha un contratto fino a giugno 2027. Il brasiliano, che avrebbe espresso ai Gunners la volontà di giocare altrove, viene valutato 20 milioni di euro. Il Napoli dunque starebbe valutando la fattibilità dell'operazione, comunque subordinata alla partenza di Lukaku (stipendio di 8,5 milioni netti a stagione), per cui al momento non ci sono offerte concrete: l'ingaggio di Gabriel Jesus è di 9 milioni di sterline netti. "lo e Allegri ci siamo sentiti, sono arrivato oggi per venire a trovarlo. Lui sta lavorando bene ed è contento di tutto. Ha sempre avuto una buona opinione della squadra ed è soddisfatto del lavoro - le parole di Branchini riportate da calcionapoli24.com - Gabriel Jesus? Non ho parlato con Allegri di lui". E ancora: "I se nel mio lavoro contano pochissimo".

Nel ritiro di Castel di Sangro è arrivato anche l'agente di Anguissa, Maxime Nana. Max Allegri punta sul centrocampista camerunese, in scadenza di contratto a giugno 2027 e anche recentemente il ds azzurro Giovanni Manna ha sottolineato l'importanza del giocatore nello scacchiere azzurro per il presente e il futuro. "Non è in uscita, è uno su cui il Napoli punta e riparte, è in scadenza sì, ma capiremo la sua volontà e decederemo insieme a lui". Una presenza che potrebbe significare la riapertura del discorso legato al rinnovo, che si era interrotto.

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