Cagliari: ufficiale l'arrivo di Kevin Carlos

10 Ago 2026 - 17:56
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Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. Accordo trovato tra i club per un prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato. 

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dal Nizza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Carlos, che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.
Classe 2001, nato a Ceuta, spagnolo di origini nigeriane, è cresciuto nel Settore giovanile dell’Huesca, club con cui ha fatto il suo esordio in prima squadra nel dicembre 2020, in Coppa del Re. La prima rete tra i professionisti è arrivata l’anno successivo, sempre nella competizione nazionale. Nel gennaio 2023 si è trasferito in prestito al Betis, aggregato alla seconda squadra, prima di approdare in Svizzera allo Yverdon nell’estate dello stesso anno. L’esperienza elvetica si è rivelata decisiva per la sua crescita: con 14 reti, capocannoniere del campionato nella stagione 2023/24, Kevin Carlos si è messo in evidenza tra i giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo.
Nell’estate 2024 è passato al Basilea, con cui ha conquistato l’accoppiata campionato e Coppa nazionale con 14 gol totali. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento in Francia, al Nizza: qui ha segnato la sua prima rete il 2 ottobre 2025 nella gara esterna di Europa League contro il Fenerbahce.
Alto 186 centimetri, destro naturale, Carlos è un centravanti dotato di forza fisica e capacità di attaccare la profondità, oltre a un’ottima tecnica e qualità nel gioco al servizio della squadra. Abile nel colpo di testa, la struttura e la rapidità gli permettono di essere efficace sia nel confronto diretto con i difensori sia negli spazi, caratteristiche che ne fanno un profilo completo per il reparto offensivo.

Benvenuto in rossoblù, Kevin!

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