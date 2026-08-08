MERCATO

Napoli-Lukaku, la storia è finita: c’è l’apertura al Fenerbahçe, i dettagli

L'attaccante belga rompe con gli azziurri e non raggiungerà i compagni nel ritiro di Castel di Sangro

08 Ago 2026 - 09:03
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La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli è giunta al termine. L’attaccante belga non raggiungerà la squadra nel ritiro di Castle di Sangro e si trova ormai a tutti gli effetti fuori dal progetto tecnico degli azzurri guidati da Max Allegri. La priorità assoluta del ds Giovanni Manna è ora trovare la sistemazione ideale per Big Rom, un passaggio fondamentale che consentirebbe al Napoli di liberare risorse e affondare il colpo sul mercato in entrata.

Il Fenerbahçe fa sul serio

 Se la pista araba e l'interesse dell'Atlanta United in MLS rimangono opzioni più defilate, con l'attaccante che vorrebbe restare nel calcio europeo, la vera svolta arrivata nelle ultime ore porta in Turchia.

Il Fenerbahçe si è inserito con grande decisione nella corsa a Lukaku e, come riporta Orazio Accomando, dopo aver sondato altri profili come Serhou Guirassy del Borussia Dortmund e Ollie Watkins dell'Aston Villa, ha messo Big Rom in cima alla lista dei desideri. La novità delle ultime ore è che il belga avrebbe dato una prima apertura alla destinazione turca: la soluzione lo intriga, a patto che l'offerta d'ingaggio sia di alto livello economico.

Il nodo cifre

 Resta tuttavia da trovare l'intesa economica tra i due club per chiudere l'operazione. Forte della rottura con gli azzurri, il club turco sta cercando di forzare la mano e al momento non vorrebbe spingersi oltre i 6-7 milioni di euro per il cartellino, ma il Napoli punta ad incassarne almeno 10-12 anche perché il 40% della cifra andrà nelle casse del Chelsea in base agli accordi sulla futura rivendita del calciatore.

L’entourage di Lukaku e il suo legale sono al lavoro da giorni per limare le differenze e trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, con il Napoli che spera di sbloccare la cessione entro il fine settimana.

Gabriel Jesus per il post-Lukaku

 L’uscita di Lukaku è la chiave di volta per sbloccare il mercato in entrata del Napoli e proprio ieri a Castel di Sangro si è registrata la presenza dell’agente di Gabriel Jesus. Il brasiliano avrebbe dato una disponibilità di massima al trasferimento in azzurro, ma per battere la concorrenza e chiudere l'operazione la dirigenza partenopea ha assoluta necessità di concretizzare prima la partenza dell'attaccante belga.

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