Napoli-Lukaku, la storia è finita: c’è l’apertura al Fenerbahçe, i dettagli

Il Fenerbahçe si è inserito con grande decisione nella corsa a Lukaku e, come riporta Orazio Accomando, dopo aver sondato altri profili come Serhou Guirassy del Borussia Dortmund e Ollie Watkins dell'Aston Villa, ha messo Big Rom in cima alla lista dei desideri. La novità delle ultime ore è che il belga avrebbe dato una prima apertura alla destinazione turca: la soluzione lo intriga, a patto che l'offerta d'ingaggio sia di alto livello economico.