Ferran Torres al Psg, il Barca rifiuta la prima offerta dei parigini

10 Ago 2026 - 17:40
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Primo no del Barcellona all'offerta del Psg per Ferran Torres. Il club blaugrana ha infatti respinto la proposta da circa 40 milioni di euro dei parigini per portare in Ligue 1 l'attaccante campione del mondo con la Spagna. La trattativa - riportano i media iberici - comunque va avanti: il giocatore, autore del gol decisivo nella finale del torneo iridato, avrebbe dato il suo assenso al trasferimento a Parigi, dove troverebbe il suo ex commissario tecnico Luis Enrique. Legato al Barça da un contratto in scadenza a giugno 2027, Ferran Torres, 26 anni, nelle ultime interviste durante un tour promozionale negli Stati Uniti era rimasto vago circa il suo futuro. "Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai. Sto semplicemente aspettando di prendere la decisione giusta", le sue parole. Secondo i rumors del calciomercato il Psg sarebbe pronto al rilancio, mettendo sul piatto anche 50 milioni. 

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