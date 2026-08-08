Napoli a due velocità col Celta: Hojlund c'è, De Bruyne e McTominay non ancora. Difesa da registrare

È il cuore della squadra che deve essere un po' assestato. Per il regista dei due scudetti, Lobotka, si tratta solo di tempo. Deve ritrovare la condizione giusta per cambiare ritmo, ma la saggezza è sempre la stessa. Continua a non convincere al centro della difesa Rafa Marin, che da quando è stato acquistato non ha dato grandi gioie al Napoli. Un motivo ci sarà. Qualche incertezza da parte sua ha trascinato con sé anche Rrahmani, che ha commesso qualche errore inusuale per lui. Marin però - ammesso che resti in maglia azzurra - è sempre e comunque un'alternativa e non un titolare.