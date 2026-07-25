NAPOLI

Napoli, caso Lukaku, Pastorello apre all'addio: "Non può fare il vice di Hojlund"

L'agente a Sky Sport duro sul futuro del belga: "Fare la riserva? Impossibile". E spunta una difficile suggestione Juve

25 Lug 2026 - 09:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il clima attorno al futuro di Romelu Lukaku è bollente. Il matrimonio tra il centravanti belga e il Napoli sembra ormai destinato ai titoli di coda e a confermarlo, senza troppi giri di parole, ci ha pensato il suo agente Federico Pastorello. Ai microfoni di Sky Sport, il procuratore ha tracciato una linea chiarissima, commentando le recenti parole del ds azzurro Manna e la situazione di un attacco affollato dalla presenza di Hojlund e dal rientro di Lucca.

"Lukaku può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. Romelu è un calciatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere" ha dichiarato secco Pastorello. Un’uscita netta, che mette in luce un'evidente impasse tattica ed economica. Il Napoli, infatti, valuta la gestione di un ingaggio pesante (classe 1993, Lukaku guadagna 6 milioni netti all'anno fino al 2027), ma per il procuratore l'ipotesi di andare incontro al club non è all'ordine del giorno.

Leggi anche

Napoli, l'infortunio di De Bruyne apre i discorsi mercato. In bilico c'è anche Lukaku

Spalmare lo stipendio? "Anche proporre un allungamento ha dei costi di altro tipo. Romelu ha raggiunto questi livelli grazie a quanto fatto in carriera, forse non è ancora il momento di spalmare. Non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. La strategia di un club può essere giusta, ma per adesso il mercato delle prime punte è bloccatissimo, in attesa dell'effetto domino."

Parole che sanno di addio imminente per un giocatore arrivato nell'estate 2024 dal Chelsea per 30 milioni. Con la rottura col Napoli che appare inesorabile, per Big Rom si riaprono improvvisamente le porte del mercato italiano. Secondo quanto riportato da La Stampa, si sta facendo largo una suggestione clamorosa: la Juventus.

Leggi anche

Napoli, Lukaku resta o va? Big Rom lo avrebbe già confessato agli amici

Non si tratta ancora di una trattativa decollata, ma gli intermediari sono al lavoro. Un profilo come quello del belga – forza fisica, cattiveria agonistica, presenza in area e quell'attitudine da "spacca-partite" rivista anche al Mondiale – corrisponderebbe perfettamente all'identikit del centravanti ideale per Luciano Spalletti.

Gli ostacoli restano di natura finanziaria (servono almeno 15 milioni per coprire il residuo a bilancio degli azzurri, oltre al pesante ingaggio), ma il nome di Lukaku torna a fare rumore in orbita bianconera. Un tormentone estivo pronto, ancora una volta, a infiammare l'asse Napoli-Torino.

napoli
lukaku
hojlund

Ultimi video

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

01:28
Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

00:54
Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

00:48
Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

01:02
Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

00:59
Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

01:29
In gol e in esubero

Inter, Frattesi e l'estate "da esubero"

02:19
Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

01:44
Lasciarsi o proseguire

Lasciarsi o proseguire

00:16
CAMARDA VA A FIRMARE MCH

Camarda a Casa Milan per la firma sul rinnovo fino al 2031

01:16
Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

01:18
Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

00:54
Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

03:42
Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

I più visti di Napoli

 Giovanni Manna

Napoli, parla il ds Manna: "De Bruyne resta, ma non ho gradito le sue dichiarazioni. Lukaku? Faremo delle valutazioni"

Il Napoli prova a beffare la Juve per Vicario: si valuta uno scambio col Tottenham. Tre nomi per la difesa

Romelu Lukaku

Caso Lukaku, Pastorello apre all'addio: "Non può fare il vice di Hojlund"

Napoli, cosa succede dopo il ko di Buongiorno? Ecco la decisione di Allegri

Napoli, via i veli alla maglia del centenario: il testimonial è... Diego Armando Maradona

Napoli, Lukaku resta o va? Big Rom lo avrebbe già confessato agli amici

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:01
Il Fenerbahce: "Mai presentata offerta da 100 mln per Leao"
12:01
Roma, per l'attacco arriva un no dalla Germania: cos'è successo
11:44
Lazio, continua il pressing per Carlos Espì
11:21
Roma, occhi in casa Milan per l'attacco: Gasp vuole Nkunku
11:14
Rodri, intesa di massima col Real Madrid: adesso si tratta col City