Offerta del Napoli per Badiashile: gli azzurri lo vogliono in prestito dal Chelsea

Lo aveva detto Manna, ds del Napoli, in conferenza stampa qualche giorno fa: in casa Napoli sarebbero stati pronti a tornare sul mercato nel caso in cui avessero reputato necessario sostituire Buongiorno, che sarà fermo ai box per i prossimi 5 mesi. Allegri ci ha pensato e ha capito di aver bisogno di un rinforzo in difesa, e così la dirigenza azzurra inizia a muoversi.
Offerta per Badiashile
Il ds azzurro Manna ha da poco presentato al Chelsea un'offerta per il difensore Benoit Badiashile, valutato dal Chelsea circa 15 milioni. Gli azzurri non vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo e punterebbero su un prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto. Il centrale, classe 2001, viene da un'annata particolarmente complicata, in cui tra infortuni e mancate convocazioni è riuscito a collezionare solo 8 presenze in Premier League. Nonostante la scarsa affidabilità fisica di Badiashile, il Napoli vuole tamponare il più velocemente possibile l'emergenza che si è creata in difesa dopo l'infortunio di Buongiorno.