Offerta del Napoli per Badiashile: gli azzurri lo vogliono in prestito dal Chelsea

Lo aveva detto Manna, ds del Napoli, in conferenza stampa qualche giorno fa: in casa Napoli sarebbero stati pronti a tornare sul mercato nel caso in cui avessero reputato necessario sostituire Buongiorno, che sarà fermo ai box per i prossimi 5 mesi. Allegri ci ha pensato e ha capito di aver bisogno di un rinforzo in difesa, e così la dirigenza azzurra inizia a muoversi.