Dall'Argentina: Inter, accordo col Tottenham per Romero

Dopo l'arrivo a parametro zero di John Stones dal Manchester City, l'Inter ha messo nel mirino un altro difensore centrale proveniente dalla Premier League: Cristian Romero.
Secondo quanto riportato da ESPN Argentina, la dirigenza nerazzurra avrebbe trovato un'intesa di massima con il Tottenham sulla base di circa 40 milioni di euro, mentre resta da definire l'accordo definitivo con l'entourage del classe 1998 in merito all'ingaggio e alle commissioni.
Sotto contratto con gli Spurs fino al giugno 2029 con uno stipendio di circa 6 milioni di euro netti a stagione, il difensore argentino ex Atalanta e Genoa - reduce da 156 presenze e dalla vittoria dell'Europa League nel 2025 - è seguito con attenzione anche da Barcellona e Atletico Madrid.