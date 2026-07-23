Napoli: parla il ds Manna: "De Bruyne? Non ho gradito le sue dichiarazioni. Su Milinkovic decide Allegri. Anguissa resta e Lukaku..."

"Anguissa è importante e ha un contratto in essere, non vedo la necessità di andare a negoziare. Non è in uscita, insieme a lui decideremo il suo futuro. Non mi interessa che sia in scadenza, per noi è un giocatore da cui ripartire. Lukaku ora è in vacanza, sappiamo ciò che ha passato. Quando arriverà faremo le valutazioni del caso. Su Milinkovic vedremo che valutazioni farà l'allenatore nelle gerarchie con Mere".