Milan, non solo Zirkzee: spunta la clamorosa suggestione Icardi

Se l'assalto a Zirkzee (obiettivo primario, scrive la Gazzetta dello Sport) dovesse fallire, il Milan ha pronto un piano alternativo che dividerebbe non poco i tifosi rossoneri. Sul taccuino del ds Tare è spuntata infatti la suggestione Mauro Icardi. L'ex interista, che a giugno andrà in scadenza col Galatasaray dove è chiuso da Osimhen, rappresenta l'identikit perfetto del "piano B": un uomo d'area esperto, capace di garantire gol e di accettare un eventuale trasferimento in prestito per fare da vice alla coppia titolare Leao-Pulisic.