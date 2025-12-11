I vertici Red Bull sul futuro di Klopp: "Oggi non vuole fare l'allenatore"

Nelle ultime settimane il nome di Jurgen Klopp è tornato a essere di attualità. L'ex tecnico del Liverpool da ormai due stagioni ha lasciato la panchina per diventare il responsabile calcio delle squadre della Red Bull. Oggi si parla di lui come possibile sostituto di Xabi Alonso sulla panchina del Real. Secondo quanto si mormora in Spagna, il tedesco sarebbe in cima alla lista di Florentino in caso di addio all'ex Bayer. Su questo fronte però è arrivata una secca smentita del presidente della Red Bull, Oliver Mintzlaff: "Jürgen ha chiarito che al momento non vuole fare l'allenatore. Che questo cambi a un certo punto della sua vita, ovviamente, è possibile. Ma posso vedere quanta passione ha per questo lavoro, quante idee ha e quanto vuole svilupparsi ulteriormente. Quindi, sono completamente rilassato." Il numero uno della società austriaca ha risposto anche sulla presunta clausola di uscita in caso di chiamata da un top club o dalla nazionale tedesca che sarebbe presente nel contratto di Klopp. Mintzlaff però svia la domanda: "Abbiamo seguito la discussione, anche questa è una cosa un po' tedesca. Se Julian Nagelsmann perde due partite, mettiamo tutto in discussione; se vinciamo due partite, allora siamo praticamente già campioni del mondo."