Milan, senti Portaluppi: "Hugo Souza è l'erede perfetto di Maignan. Ecco perché"

Mentre il Milan si guarda intorno per non farsi trovare impreparato in caso di addio a zero di Mike Maignan, arriva una "garanzia" importante dal Brasile su uno dei nomi più caldi della lista: Hugo Souza. A parlare è Renato Portaluppi, ex allenatore del portiere al Flamengo, che in un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb ha promosso a pieni voti l'estremo difensore oggi al Corinthians: "Si tratta di un grande portiere. Ha grande abilità con la palla tra i piedi ed è molto alto. Negli anni ha acquisito sicurezza: se dovesse arrivare in Italia, avrebbe successo". Alla domanda se il classe '99 sia pronto a raccogliere un'eredità pesante come quella del francese, Portaluppi non ha dubbi: "Sì, certo che sarebbe pronto. Non dimentichiamo che ha già giocato per club enormi come Flamengo e Corinthians. È abituato alla pressione, sarà all'altezza".