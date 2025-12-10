Lazio, il rinnovo di Marusic è fermo: offerto a Juventus e Milan

Adam Marusic potrebbe lasciare la Lazio nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, al momento la trattativa con la Lazio per il rinnovo è in stallo: il montenegrino vorrebbe un contratto a lungo termine, mentre Lotito per ora insiste per un rinnovo di un anno con opzione di prolungamento a favore del club. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore Marusic è stato offerto anche a Juventus e Milan, entrambe a caccia di rinforzi sugli esterni. La sua duttilità, e il contratto in scadenza a giugno, potrebbero essere due fattori decisivi.