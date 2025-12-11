Lazio, Guendouzi via per stappare il mercato? Il Sunderland insiste

La Lazio continua a dover fare i conti con gli indici economici. I biancocelesti anche nel prossimo mercato di gennaio avranno le mani legate: per ogni entrata ci dovrà essere almeno un'uscita, in modo che il saldo a finale sia positivo o 0. Per questo a Formello si stanno valutando gli interessamenti arrivati per i big. A esserer particolarmente richiesto è Mateo Gunedouzi. Il centrocampista francese è un perno della mediana di Sarri, ma un sua cessione per 20/25 milioni porterebbe risorse fresche per puntellare la rosa, magari in più ruoli. Sull'ex Arsenal e Marsiglia è forte l’interessamento del Sunderland di Le Bris, tecnico che ha incrociato Guendo al Lorient.